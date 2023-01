Vlaamse ministers rijden in drie jaar “33 keer rond de aarde” met hun dienstwagens

Minikern­cen­tra­le is even klein als k­mo-be­drijf. Maar blijft veiligheid gegaran­deerd?

De toekomst van de stroomvoorziening oogt weer nucleairder dan ooit. Nog voor het eind van dit decennium wordt in Canada een revolutionaire nieuwe minikerncentrale in gebruik genomen. De BWRX-300 zou zelfs op het gemiddelde Vlaamse industrieterrein passen. Ook Polen, Groot-Brittannië en Zweden hebben plannen om er te bouwen, terwijl ons land voorzichtig interesse toont. Maar hoe werken zulke ‘minicentrales’ precies? In hoeveel stroom kunnen ze voorzien? En vooral: zijn ze veilig?

30 januari