Vlaamse ministers “praten langer en intensiever” over stikstofdossier: Demir arriveert met ‘verborgen’ boodschap aan CD&V onder de arm

Huiszoe­king aan de gang in Waals parlement, ex-grif­fier in vizier

In het Waals Parlement voeren tientallen leden van de gerechtelijke politie in aanwezigheid van een Naamse onderzoeksrechter sinds 8 uur een huiszoeking uit. Dat bevestigt parlementsvoorzitter André Frédéric. “Alles was ik momenteel kan zeggen, is dat dit geen verrassing is. Er loopt een gerechtelijk onderzoek en deze huiszoeking maakt daar deel van uit. Alles wat ik vraag, is dat er volledige duidelijkheid komt.”