Vlaamse minister Demir vraagt behoud verlaagde btw op sloop en heropbouw: “Onbegrijpelijk van federale regering”

RECONSTRUC­TIE. Zo ging het er vannacht aan toe aan de onderhande­lings­ta­fel: De Croo en PS bikkelen hard over lerarenpen­si­oe­nen en effecten­taks

Een hele nacht lang gooiden de Franstalige socialisten zich als een blok voor de besparing op de lerarenpensioenen en wierpen ze zich op als de redder van de papieren krant. Maar dat was buiten een ‘powermove' van premier De Croo gerekend — die dan ook maar de uitgebreide effectentaks uit de tabel schrapte. Wat volgde, was een nachtelijk kat-en-muisspel. Met als gevolg dat er bijna geen geld meer over is voor nieuw beleid.

16:30