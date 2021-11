Vlaamse Milieumaatschappij start onderzoek naar PFAS in grondwater in heel Vlaanderen

3M moet productie­pro­ces­sen met PFAS-uit­stoot tijdelijk stopzetten

Het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht moet de productieprocessen met PFAS-uitstoot minstens tijdelijk stopzetten. Dat melden de Omgevingsinspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), had na de resultaten van het bloedonderzoek bij 800 buurtbewoners van 3M garanties geëist dat de inwoners niet verder zouden worden blootgesteld aan bijkomende risico’s. Tijdens de hoorzitting van gisteren kwamen die garanties van 3M er niet, vindt de Omgevingsinspectie. 3M zelf is het niet eens met de beslissing.

29 oktober