Vlaamse milieu- en landbouworganisaties raken het eens over mestactieplan te midden van Vlaamse stikstofcrisis

UPDATE REACTIES. Oppositie is woedend door uitblijven stikstofak­koord: “Vlaamse regering is morsdood”

De crisis in de Vlaamse regering lijkt compleet. CD&V verliet zondagavond de onderhandelingstafel en kon geen akkoord sluiten met N-VA en Open Vld. De deadline voor een stikstofakkoord wordt alweer niet gehaald en dat zet kwaad bloed bij de oppositie. “Deze regering is op, het is dringend tijd dat we de kaarten in de Vlaamse politiek opnieuw schudden”, klinkt het.