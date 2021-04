Vlaamse meerderheid wil handelskernen in steden en dorpen versterken

Aantrekkelijk en betaalbaar

Er zijn steeds meer woonkernen waar het aanbod verschraalt of zelfs verdwijnt. Op sommige plaatsen zijn de huurprijzen voor handelspanden niet meer haalbaar voor veel winkels, legt Bothuyne uit. Het trio wil daarom een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod van panden creëren via een voordelige grondbelasting voor goed gelegen winkelpanden, net als zogenaamde DORV-concepten, waarbij sociale, maatschappelijke en commerciële functies onder één dak gecombineerd worden, gericht op plattelandskernen waar winkels en sociale voorzieningen volledig dreigen weg te vallen.

Een andere aanbeveling is een winkelshift realiseren door de handelsvestigingswetgeving aan te passen. "Laat ons vooral over de verschillende beleidsniveaus heen een stimulerend kader uitwerken, out of the box denken, drempels wegwerken, experimentele projecten opzetten en ervaringen delen", vult de Vreese aan.