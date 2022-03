Vlaamse mediasector lanceert actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

Acht vrouwen in zaak-De Pauw doen voor het eerst zelf hun verhaal in reportage: “Een verliefde zot vergeeft ge veel”

Voor het eerst in vier jaar spreken ‘de vrouwen’ in de zaak-De Pauw. Bekende namen zoals Ella-June Henrard, maar ook minder gehoorde stemmen als Helena De Craemer en Els Talloen. Liefst 3 uur en 17 minuten duurt hun getuigenis op streamingplatform Streamz, gefilmd in woonkamers of keukens. Het werd geen kruisiging van de tv-maker, maar het verhaal van wat er op deze aardkloot echt toe doet: relaties met andere mensen, en hoe die tegelijk mooi en pijnlijk kunnen zijn. Maaike Cafmeyer: “Er is eens iets gebeurd waarvan ge denkt: dat had niet mogen gebeuren.”

