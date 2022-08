Vlaamse mama miste door corona de eerste weken van haar zoon: “‘Weet je nog dat je een kindje hebt gekregen?’, vroegen ze toen ik uit coma ontwaakte”

Baardegem Pakjesbe­zor­ger PostNL aan de haal met fiets tijdens ronde: “Stelen van jobstudent die wat geld probeert te verdienen... Dat doe je niet”

Op de Mechelseweg in Baardegem heeft een pakjesbezorger tijdens zijn leverronde een fiets gestolen en ingeladen in zijn bestelwagen. De feiten gebeurden net nadat hij een pakje even verderop was gaan leveren. De feiten werden gefilmd en de politie is op de hoogte gebracht. PostNL en de politie onderzoeken de diefstal.

13:34