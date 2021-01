Vlaamse magazijnier kraakt moeilijkste codes: “Hij deed in een week wat niemand in 400 jaar kon”

Het was afgelopen december instant wereldnieuws, toen drie bollebozen na 51 lange jaren het geheimschrift van de ‘Zodiac Killer’ konden kraken. Vooral op de laatste acht pagina’s lange brief van de beruchte Amerikaanse seriemoordenaar — die tijdens de jaren 60 in de VS minstens 37 slachtoffers maakte — hadden topspeurders al vele decennia de tanden stukgebeten. Tot een Amerikaan, Australiër én Vlaming Jarl Van Eycke onlangs alle bizarre symbolen konden omzetten in begrijpelijke taal en zinnen als ‘Ik ben niet bang voor de gaskamer, want die zal me nog sneller naar het paradijs sturen’. Niet dat het de identiteit van de ‘Zodiac Killer’ onthulde, maar het leverde Van Eycke naast mondiale faam ook een bedankbrief van de FBI op. En zie: amper één maand later weet hij met de 400 jaar oude ‘Code van Langren’, het geheimschrift van de Brusselse astronoom Michiel van Langren, alweer een gigantisch raadsel op te lossen.