Vlaamse luchtkwaliteit opnieuw verslechterd door heropleving economie en verkeer na corona (en mogelijk ook door meer houtverbranding)

De Vlaamse luchtkwaliteit is opnieuw verslechterd. Coronamaatregelen deden in 2020 de concentraties van vervuilende stoffen in de lucht nog sterk dalen, maar die zijn inmiddels weer omhooggegaan, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) donderdag in een persbericht. De oorzaak van de toename in 2021 ligt vrijwel zeker bij de heropleving van economie en verkeer en mogelijk ook door toegenomen houtverbranding, zo klinkt het.