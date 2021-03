Vlaamse kleuterscholen mogen zelf beslissen of ze open blijven, Weyts: “Ik kan niemand het mes op de keel zetten”

De onduidelijkheid omtrent de scholen blijft groot. Zo beslisten de Vlaamse onderwijskoepels gisteren om volgende week geen digitale lessen te organiseren voor het lager en secundair onderwijs. In Wallonië liet men vandaag dan weer weten dat ook de kleuterscholen daar zullen sluiten vanaf maandag. In Vlaanderen mag het personeel volgens minister-president Jan Jambon (N-VA) deze keuze zelf maken. Partijgenoot en minister van Onderwijs Ben Weyts roept de kleuterscholen dan weer op om open te blijven indien mogelijk, al vraagt hij de ouders om hun kleuters indien mogelijk thuis te houden.

In Wallonië werd vandaag beslist om de kleuterscholen te sluiten, samen met het lager en secundair onderwijs. De kleuters in Vlaanderen kunnen volgende week dan weer gewoon naar school gaan. Tenminste “als het in goede omstandigheden kan", aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan VTM NIEUWS. “Het is aan het werkveld om met de mogelijkheid aan de slag te gaan. Het kan, maar het moet niet."

Partijgenoot en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts roept de kleuterscholen dan weer op om open te blijven indien mogelijk. “Ik ga niemand het mes op de keel zetten, maar ik vraag dat ze zouden openblijven. Ze hebben fantastische inspanningen gedaan, ik vraag dat ze dit nog even blijven doen", verklaart Weyts bij VTM NIEUWS.

Aan ouders vraagt Weyts begrip voor de kleuterscholen. “Ik vraag dat we, wanneer we onze kinderen zelf kunnen opvangen, dat ook doen. Dat is toch de logica zelve", klinkt het. “Met een beetje begrip en solidariteit” hoopt Weyts de druk op de kleuterscholen te verlichten, zodat ze effectief kunnen open blijven. Een verplichting opleggen in de ene of de andere richting is geen optie, zo zegt Weyts: “Ik kan niemand het mes op de keel zetten. Dat gaat enkel een tegengesteld effect hebben.”

De tegenstrijdige communicatie zorgt op heel wat kleuterscholen voor verwarring. “We weten nu niet wat officieel is", zegt Jan Vervaecke, directeur van kleuterschool De Bever in Roeselare. “Als we kunnen kiezen, dan sluiten we de kleuterschool. Als we de pandemie goed willen bestrijden, moeten we contacten immers zoveel mogelijk vermijden: tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen. Door een sluiting kunnen we daar aan bijdragen, al begrijp ik dat dat moeilijk is voor ouders.”

Geen afstandsonderwijs in Vlaanderen, wel in Wallonië

Na heel wat gehakketak beslisten de Vlaamse onderwijskoepels gisterenavond om geen enkele lessen te laten doorgaan volgende week. “Om scholieren en anderen niet opnieuw te ontgoochelen, noteren we de oorspronkelijke formulering in de schriftelijke communicatie van het Overlegcomité, wat betekent dat alle lessen opgeschort worden vanaf maandag”, zo klonk het in een verklaring. In Wallonië zal er de komende week wél aan afstandsonderwijs worden gedaan.