Vlaamse Jeugdraad: “Verkorte zomervakantie is nu niet aan de orde”

Volgens de Vlaamse Jeugdraad biedt een snelle wijziging van de schoolvakanties geen oplossingen voor de huidige uitdagingen voor kinderen en jongeren. “Als we meer gelijkwaardige kansen voor alle kinderen en jongeren willen, is een kalenderwijziging niet genoeg. Door de beslissing van het onderwijs van de Franstalige Gemeenschap wordt het Nederlandstalig onderwijs tot een vroege keuze gedwongen”, luidt het advies.

De kalender op korte termijn ook in het Nederlandstalig onderwijs aanpassen, lost volgens de Vlaamse Jeugdraad de huidige kansenongelijkheid en de leerkloof niet op. De raad vraagt beleidsmakers om het debat breder te voeren dan kenniswinst of -verlies en praktische kalenderverschuivingen.

Kansen even toegankelijk

Er zou eerst werk moeten worden gemaakt van meer leer-, rust- en vrijetijdskansen voor alle kinderen en jongeren, in plaats van een snelle wijziging van ons huidige systeem, klinkt het. “Een vakantie is er om uit te rusten, deel te nemen aan prikkelende activiteiten, zelf keuzes te kunnen maken, te leren op andere manieren of net even helemaal niets te moeten leren. En die kansen zouden voor alle kinderen en jongeren even toegankelijk moeten zijn.”