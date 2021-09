Vlaamse horeca absoluut geen voorstander van coronapas: “Vacatures raken nu al niet ingevuld en dan moeten we ook nog papieren controleren?”

Premier De Croo tegen verplichte vaccinatie, Groen-voorzitter Almaci zegt niet categoriek nee

11 september Premier Alexander De Croo is tegen een verplichte vaccinatie. Hij noemt het een theoretische discussie. “Hoe ga je dat in de praktijk organiseren? Ga je controlepunten optrekken in de straten? En wat indien de mensen weigeren om zich te laten vaccineren? Ga je ze dan opsluiten?”, vraagt hij zich af in een interview met de Franstalige krant Le Soir. Groen-voorzitter Meyrem Almaci zegt niet categoriek nee, maar hoopt de vaccinatiegraad op een andere manier omhoog te krijgen.