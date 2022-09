Vlaamse gemeenten vragen om verkoop ongezonde voeding in schoolomgeving te kunnen beperken

Leuvense stamcelbio­lo­gen maken nieuw type menselijke cel voor onderzoek

Een team van KU Leuven-biologen is erin geslaagd om met stamcellen een nieuw celmodel te maken in het labo. Dat heeft de KU Leuven donderdag bekendgemaakt in een persbericht. De cellen lijken sterk op hun natuurlijke tegenhangers in prille menselijke embryo’s. Daardoor kunnen onderzoekers beter bestuderen wat er gebeurt vlak nadat een embryo zich innestelt in de baarmoeder.

