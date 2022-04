Vlaamse gemeenten hebben nog zo'n 8.200 opvangplaatsen beschikbaar voor Oekraïners

De Vlaamse steden en gemeenten hebben op dit moment bijna 10.000 duurzame opvangplaatsen geregistreerd voor Oekraïense vluchtelingen, waarvan er nog 8.287 plaatsen beschikbaar zijn. Dat maakte Jeroen Windey, de topambtenaar die de Oekraïnecrisis in Vlaanderen moet coördineren, bekend in de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaamse parlement.

Maar deze cijfers wijzigen wel elke dag, waarschuwde Windey, want de gemeenten kunnen nog maar sinds een twee- a drietal weken met die Vlaamse huisvestingstool aan de slag. Hij verwacht wel dat het aantal aangeboden opvangplaatsen nog zal stijgen, want registratie is nodig om een beroep te kunnen doen op Vlaamse steun.

Daarnaast zijn er ook nog ruim 11.500 crisisopvangplaatsen aangemeld in Vlaanderen sinds het begin van de Oekraïnecrisis, waarvan 90 procent bij particulieren. “Dat is dus eigenlijk tijdelijke opvang”, aldus Windey.

Details over welk soort huisvesting de Oekraïense vluchtelingen gebruiken, kon Windey niet geven. Maar de nooddorpen -in Antwerpen en Mechelen- worden nog niet gebruikt, zei hij. De monitoring van Oekraïeners op de private woningmarkt is niet zo eenvoudig, klonk het nog.

Bevoegd minister Bart Somers (Open Vld) bevestigde dat er nog een 30-tal potentiële locaties zijn aangemeld voor nooddorpen in Vlaanderen. Maar die plaatsen zijn nog niet gescreend en het is afwachten of ze ook effectief zullen nodig zijn, beklemtoonde hij. “We mogen bovendien niet vergeten dat die nooddorpen een tijdelijke oplossing zijn, want ze voldoen niet aan de Vlaamse woonnormen.”

Alle door Vlaanderen genomen initiatieven hebben een geraamde kostprijs van 9 miljoen euro, aldus Windey. De grootste kost is voor de voortrajecten inburgering -7,2 miljoen- waarbij uitgegaan wordt van 10.000 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast maakt Vlaanderen ook geld vrij om de Vlaamse steden en gemeenten te ondersteunen, goed voor een bedrag van 60 miljoen euro, bevestigde Somers.