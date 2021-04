Vlaamse export naar VK in januari 20 procent lager

Sint-Truiden Personeel Colruyt legt werk neer nadat klant personeels­lid aanvalt: “We zijn dagelijkse agressie zat”

10:41 In de Colruyt-vestiging in Sint-Truiden is een personeelslid fysiek aangevallen door een klant die zich niet aan de coronamaatregelen wilde houden. Het winkelpersoneel reageert woedend na het incident. Ook de christelijke vakbond ACV Puls betreurt dit “zoveelste voorval” van agressie en roept op tot meer respect.