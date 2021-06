Vlaamse export naar VK fors gedaald, maar echte impact brexit moet nog blijken

In januari 2021 daalde de Vlaamse export naar het VK met bijna een vijfde in vergelijking met januari 2020, tot 1,657 miljard euro. In diezelfde periode daalde de import uit het VK met meer dan de helft, tot 525 miljoen euro. Tussen januari 2021 en december 2020 was er een daling van de Vlaamse export met een derde en een daling van de import met bijna de helft.

De echte impact van de brexit zal evenwel pas later duidelijk worden, omdat onder meer ook de coronacrisis een rol speelt in de bovengenoemde cijfers. Het VK zat in januari en februari immers in totale lockdown. Britse bedrijven hebben overigens in de aanloop naar de brexit-deadline (31 december 2020) massaal goederen opgeslagen. Goederen die ze in de maanden daarna niet hoefden aan te kopen. "We mogen ons dus niet blind staren op het verschil tussen eind 2020 en begin 2021, maar moeten in de komende maanden wel consequent blijven monitoren en evoluties over verschillende maanden en tussen jaren in beeld brengen", aldus Crevits.