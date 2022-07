Vlaamse eretekens voor Michèle George, Peter Carmeliet, Seppe Nobels en Will Tura

De Vlaamse regering heeft vandaag, op de Vlaamse feestdag, eretekens uitgereikt aan ruiter Michèle George, kankeronderzoeker Peter Carmeliet, topchef Seppe Nobels en zanger Will Tura. De laureaten ontvingen een onderscheidingsteken en een oorkonde tijdens een officiële plechtigheid in het Errerahuis.

Het is intussen de achtste keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. Het Vlaamse ereteken is een eervolle onderscheiding voor personen die bijzonder verdienstelijk geweest zijn en door hun individuele uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. Dit jaar reikt de Vlaamse regering vier eretekens uit.

Ruiter Michèle George

Ruiter Michèle George is volgens Vlaams minister-president Jan Jambon het levende bewijs dat je "nooit mag opgeven". George kreeg in 2008 een zwaar paardrijongeval waarna ze verlammingsverschijnselen kreeg aan haar linkerbeen. George zette door en reeg nadien op opeenvolgende Paralympische Spelen en wedstrijden de medailles en titels aan elkaar. Ook op de meest recente Paralympics in Tokio haalde ze twee keer goud.

Doctor Peter Carmeliet

Een tweede ereteken is voor de doctor in de geneeskunde Peter Carmeliet (KU Leuven). Volgens Jambon is Carmeliet "iemand die een grote hand heeft in de internationale glansrol die Vlaanderen speelt op vlak van geneeskunde, meer bepaald kankerbestrijding". "Hij levert baanbrekend werk in de zogenaamde angiogenese, het onderzoek van de groei en de functie van bloedvaten. Zijn onderzoek leverde een middel op dat kankertumoren zuurstof en voedsel ontneemt door in te werken op de betrokken bloedvaten", aldus Jambon.

Topkok Seppe Nobels

Na Peter Goossens krijgt nu ook een andere Vlaamse topkok een ereteken: Seppe Nobels. Seppe Nobels was onder meer de chef van het bekende restaurant 'Graanmarkt 13' in Antwerpen, die in 2015 door Gault&Milau werd uitgeroepen tot beste groentenrestaurant van Vlaanderen, en begin 2021 kreeg hij een groene Michelinster. Nobels is bekend van verschillende televisieprogramma's en richtte in 2021 restaurant Instroom op in de Antwerpse havens, een restaurant waarin hij samenwerkt met anderstalige nieuwkomers.

Zanger Will Tura

Het vierde ereteken is voor zanger Will Tura, volgens Jambon "de grootste held van het Vlaamse lied". De 82-jarige Tura, geboren als Arthur Blanckaert, begon zijn zangcarrière in 1957 en rijgde sindsdien de Vlaamse klassiekers aan elkaar, denk aan ‘Eenzaam zonder jou', 'Arme Joe' en 'Mooi 't leven is mooi'. "Will Tura, officieel ben je er een tijdje geleden mee gestopt, maar je zal voor altijd, echt voor altijd voortleven in de hoofden van miljoenen Vlamingen voor wie je een absoluut icoon bent geworden", aldus Jambon.

