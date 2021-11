Vlaamse economie 40 procent koolstofarmer tussen 2000 en 2019

ONZE OPINIE. Als men gevaar ziet in feesten, dat men daar dan ondubbel­zin­nig eerlijk over is en ze verbiedt

Houd het eenvoudig en overtuig de burger. Dat was van belang voor dit tweeëntwintigste overlegcomité. Daar slaagden de regeringen maar gedeeltelijk in. In de goedbedoelde poging om alle sectoren open te houden, komen er maatregelen die België toch weer als het land van René Magritte op de kaart zetten. Alors on danse met een mondmasker?

