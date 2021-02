Vlaamse die zich bezighoudt met “zwarte magie”, verdacht van moord op Nederlandse Ichelle (29)

Al meer dan helft van besmettin­gen door Britse variant: “In twee weken tijd 68 patiënten extra op intensieve zorg”

26 februari De voorbije week is naar schatting 53 procent van de coronabesmettingen in ons land veroorzaakt door de Britse variant van het virus. Dat heeft Steven Van Gucht gezegd tijdens de persconferentie over de coronasituatie. Een week eerder was dat nog 38 procent. "De Britse variant blijft dus verder oprukken", zegt de viroloog. Daarnaast wordt 2,2 procent van de besmettingen veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse variant en nog eens 0,9 procent door de Braziliaanse variant. In twee weken tijd is het aantal patiënten op intensieve zorg met 68 gestegen, naar 368 in totaal.