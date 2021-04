Vlaamse databank moet orde in de subsidiechaos scheppen: “We stelden te lang de vraag: aan wie geven we dat geld? En niet: waarom?”

Dat subsidiestromen een kluwen zijn waarbij het totaalplaatje al eens zoek raakt, bewijst de zaak-Sihame El Kaouakibi. Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) werkt aan een subsidiedatabank om orde in de chaos te brengen. Hij laat ook de uitgaven op elk departement doorlichten. "We stelden te lang de vraag: aan wie geven we subsidies? En niet: waarom? Dat was verkeerd."