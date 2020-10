Vlaamse contacttracing voelt stijgende cijfers en zet nu ook sms’jes in om achterstand te vermijden

Ook de Vlaamse contactopspoorders voelen de sterke stijging van de coronacijfers . Het aantal op te bellen hoogrisicocontacten is van donderdag op vrijdag zelfs verdubbeld. Om die mensen allemaal snel te blijven informeren gaat de contactopvolging sms'en sturen in plaats van hen op te bellen, net zoals in Brussel en Wallonië al gebeurde. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is er momenteel nog geen sprake van een achterstand.

Het contactonderzoek in Vlaanderen heeft in de afgelopen week van 9 tot 15 oktober bijna 100.000 telefoons gedaan, liefst 98.198 - blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat zijn alle uitgevoerde telefoons, dus ook terugbellen naar een persoon, verkeerde nummers, enzovoort.

Gemiddeld 12.000 telefoontjes per dag

Gemiddeld moest het contactonderzoek naar 12.561 personen bellen per dag. Dat zijn er 6.643 of 113 procent meer tegenover de week ervoor. Daarvan waren 2.189 coronapatiënten (+892 tegenover de week ervoor). De overige oproepen zijn naar contactpersonen van patiënten, medische verantwoordelijken van leefgroepen of opvolgtelefoons. Per dag werden gemiddeld ook 547 huisbezoeken gedaan bij mensen bij wie het contactonderzoek telefonisch niet lukte. De week ervoor waren er dat nog 343.

Maandag nog maakte het Agentschap Zorg & Gezondheid bekend dat het 150 extra medewerkers aanneemt, waardoor uiteindelijk 800 à 900 contacttracers aan de slag zouden zijn.

Exponentieel

Het aantal mensen dat de Vlaamse contactopspoorders moeten opbellen of bezoeken blijft intussen exponentieel stijgen. Van donderdag op vrijdag is het aantal op te bellen besmette personen nog met meer dan een derde toegenomen, van zo'n 2.800 naar bijna 3.700.

Aangezien één besmette persoon vaak meerdere contactpersonen doorgeeft, gaan die aantallen nog sneller de hoogte in. Het aantal op te bellen hoogrisicocontacten is daardoor op één dag verdubbeld. "Vandaag moeten we er iets meer dan 4.000 bereiken, gisteren waren er dat nog zo'n 2.000", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Quote We zetten de sms'en dus in om iedereen snel te blijven bereiken en we blijven zo veel mogelijk mensen bellen in plaats van te sms'en. Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Sms’en

Om iedereen toch snel de juiste informatie te blijven bezorgen over hun quarantaine en test, schakelt dat vrijdag over naar sms'en voor hoogrisicocontacten in plaats van hen te bellen.

"De besmette personen blijven we wel allemaal bellen. Ook mensen zonder mobiel nummer blijven we bellen. Zijn al die telefoons afgewerkt, dan stappen we weer over van de sms'en naar de telefoon voor de overgebleven hoogrisicocontacten. We zetten de sms'en dus in om iedereen snel te blijven bereiken en we blijven zo veel mogelijk mensen bellen in plaats van te sms'en. We evalueren continu of we werken via telefoon of sms."

Volgens Moonens is er momenteel nog geen achterstand bij de contacttracers. “Net om dat te vermijden maken we momenteel gebruik van de sms'en. De bedoeling is dat de komende dagen ook nog te doen en het systeem voortdurend te evalueren."

Drie

Hoogrisicocontacten zijn personen waarvan een besmet persoon aangeeft er langer dan 15 minuten contact mee te hebben gehad op een afstand minder dan 1,5 meter. Deze personen moeten zeven dagen in quarantaine gaan en zich laten testen. Hoogrisicocontacten die niet gebeld worden door de contactopspoorders, zullen drie sms'en krijgen: een sms met de melding dat ze een risicocontact zijn, in quarantaine moeten gaan en zich laten testen, een sms met een activatiecode waarmee ze zich kunnen laten testen in een testcentrum en een sms met een websiteadres voor meer info.

Geen telefoontje of sms naar laagrisicocontacten

Om prioriteit te geven aan het snel bereiken van het fors stijgende aantal besmette personen en hoogrisicocontacten, belt de contactopsporing sinds vrijdag niet meer naar de laagrisicocontactpersonen van een besmette persoon. Die krijgen ook geen sms.

Laagrisicocontactpersonen hebben een contact gehad met de patiënt, maar minder dan 15 minuten of op voldoende afstand. Voor hen was het advies om waakzaam te zijn voor symptomen, afstand te houden en contacten te beperken. Ook een aantal opvolgtelefoons naar personen die hun activatiecode niet gebruikten, zijn stopgezet.