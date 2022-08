Vlaamse brandweer start met bijscholing natuurbrand: 30 uur extra vorming voor iedere brandweerman

“Er zijn nu al meer natuurbranden en door de klimaatverandering riskeren we een verdere stijging. We willen klaar zijn om natuur én mens te beschermen. Binnen het Netwerk Brandweer is al een standaardprocedure uitgewerkt voor natuurbranden, die geldt in de twintig Vlaamse brandweerzones. Met onze werkgroep volgden we dit voorjaar ook opleiding in Frankrijk en in de herfst gaan we op vervolgcursus. Vanaf volgend jaar bieden we dertig uur extra vorming voor elke brandweerman. Die is niet verplicht, maar in zones met verhoogd risico zoals de Antwerpse heide en de Limburgse bossen is het de bedoeling iedereen op te leiden. Bij een grote brand heb je niet genoeg aan een paar specialisten: je moet kunnen aflossen. Dus zou iedereen moeten weten wanneer je er niet meer komt met de pakweg luchtsteun de van federale politie wiens heli slechts 800 liter bluswater kan meenemen, terwijl helikopters uit Nederland in een keer 10.000 liter aanvliegen. Doel is in de toekomst ook volgens dezelfde Europese methodologie op te schalen”.