Vlaamse bevolking vergrijst verder: 1 op 5 is 65-plusser, meer dan duizend eeuwelingen

De Vlaamse bevolking blijft vergrijzen: één op de vijf inwoners van het gewest is inmiddels 65-plusser, zo staat vandaag op de website Statistiekvlaanderen.be. In de meeste kustgemeenten is een derde van de bevolking 65-plusser. In de leeftijdsgroep van de 100-jarigen zitten voor het eerst meer dan duizend mensen. Daarnaast meldt Statistiek Vlaanderen dat de Vlaamse bevolking is toegenomen.

Sinds 2000 nam het aandeel van de bevolking van 65 jaar of ouder toe van 17 procent in 2000 over 18 procent in 2010 tot 21 procent dit jaar. Het aandeel jonger dan 18 jaar en van de brede middengroep tussen 18 en 64 jaar daalde.

Het aandeel 65-plussers ligt het laagst in Drogenbos, Spiere-Helkijn, Machelen en Vilvoorde, met minder dan 16 procent 65-plussers in hun bevolking. Ook in de steden Antwerpen, Gent en Leuven is het aandeel ouderen relatief beperkt (minder dan 17 procent 65-plussers).

Omgekeerde piramide

De Vlaamse leeftijdspiramide heeft een zware top en een smalle basis. De 85-plussers zijn goed voor 3,2 procent van de totale bevolking. De groep van 55- tot 59-jarigen is de grootste leeftijdsgroep. Het betreft mannen en vrouwen geboren tussen 1961 en 1965, "topjaren van de babyboom", aldus nog Statistiek Vlaanderen. De officiële website van de Vlaamse overheid wijst er voorts op dat de leeftijdsgroep van min-5-jarigen aan de basis van de piramide "opvallend kleiner" is dan de leeftijdsgroep van 5- tot 9-jarigen. Die krimp verwijst naar het dalende aantal geboorten in recente jaren.

Globaal waren er begin 2021 in het Vlaamse Gewest meer vrouwen dan mannen: 102 vrouwen tegen 100 mannen. Bij de oudere bevolking was het overwicht van vrouwen veel groter.

Bevolkingstoename

De Vlaamse bevolking kende wel een groei over de laatste jaren. Tijdens 2020 was dat een kleine groei van 0,3 procent. Het totaal aantal Vlamingen (inclusief een derde van het Brusselse gewest) wordt daarmee op meer dan 7 miljoen geschat. 9 op de 10 Vlaamse gemeenten kenden een bevolkingsgroei tussen 2016 en 2021, de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant kende de grootste. Het gaat daarbij om de wettelijke bevolking of mensen die in het rijksregister zijn opgenomen.