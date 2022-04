Vlaamse Belastingdienst waarschuwt voor “mirakeloplossing” waardoor je nooit meer belastingen zou moeten betalen

Dentergem Fruitteler zet honderden brandende vuurpotten in boomgaard: “Het levert dan wel een bijzondere sfeer op, maar voor ons is dit pure noodzaak”

Fruittelersfamilie Wolfcarius heeft er een bijzonder korte nacht op zitten. Om de bloesems van hun boomgaard in Markegem te beschermen tegen de nachtvorst werden er afgelopen nachten honderden vuurpotten in de boomgaard gezet. “Vorige week waren er hier nog geen bloemen te zien. Maar het was mooi weer en dan begint de bloei vroeg. Te vroeg. Moeder Natuur is een grillige dame”, zegt teler Yves Wolfcarius. Hij bleef de hele nacht wakker.

