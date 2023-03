Vlaamse BBB wil in 2024 al opkomen bij verkiezingen

Het Vlaamse initiatief BoerBurgerBelangen wil bij de volgende verkiezingen in 2024 al als politieke partij naar de kiezer trekken. Dat heeft oprichtster Tine Hermans gezegd in ‘De zevende dag’.

Tien dagen geleden, een dag na de verpletterende verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas in Nederland, maakte Hermans bekend dat ze een Vlaamse poot zou oprichten onder de naam BoerBurgerBelangen (BBB). De avond voordien had ze al een gelijknamige Facebookpagina opgericht en die had nog geen 24 uur later al meer dan 2.500 leden. Dat zijn er intussen al meer dan 14.000.

“Het is duidelijk dat er een enorm draagvlak is voor de besognes van de boeren”, vertelde de boerendochter toen aan onze redactie. Of ze meteen in 2024 aan de verkiezingen zou deelnemen, wilde ze toen nog niet met honderd procent zekerheid gezegd hebben. “Alles zit nog in de voorbereidingsfase, maar er zit alleszins iéts aan te komen. Het zou al goed zijn als wij ervoor zorgen dat andere politieke partijen beginnen na te denken en nu wél luisteren naar de landbouwers”, klonk het nog diplomatisch.

Kort dag

Eergisteren gaf ze in ‘De ochtend’ op Radio 1 toe dat BoerBurgerBelangen effectief een politieke partij wilde worden en naar de kiezer wilde trekken. Vandaag in ‘De zevende dag’ concretiseerde ze dat en zei ze dat ze er in 2024 al wilde staan. “We weten dat het heel kort dag is, maar het is ongelofelijk hoeveel draagvlak wij nu hebben en hoeveel mensen willen meewerken. We zijn al goed omringd door mensen die deskundig zijn, zoals juristen en heel veel mensen uit het middenveld en aan de basis, die willen meewerken.”

Voor het aanbod van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) om zich bij de christendemocraten aan te sluiten en daar op een lijst te gaan staan, bedankt ze. In ‘De Zondag’ zei Brouns vandaag nochtans dat de zorgen van Hermans en CD&V dezelfde zijn. “Ook mijn partij wil de zorgen van de boeren en van het platteland capteren en omzetten naar beleid. Ik zou het daarom beter vinden om de krachten te bundelen”, zei hij.

Daar denkt Hermans anders over. “Dat lijkt me geen optie”, reageert ze. “Er zijn partijen die heel graag roepen en elke kans aangrijpen om in te spelen op een dossier, maar het is ook heel belangrijk dat je de materie kent en heel dicht bij - in deze - de landbouwer staat, zoals wij. Wij zijn bovendien een jonge, frisse, nieuwe, vrije partij, die aan niemand gebonden is. De regeringspartijen zijn met handen en voeten aan elkaar gebonden.”

Op zijn kop

Caroline van der Plas denkt dat de Vlaamse BBB net als de Nederland BBB het potentieel heeft om alles op zijn kop te zetten in Vlaanderen. “Ik wil de regering het advies geven om te kijken naar wat er in Nederland gebeurd is en te luisteren naar de mensen om wie het gaat, in het stikstofdossier naar de boeren. Want als die boeren weg zijn, komen ze nooit meer terug”, zegt ze.