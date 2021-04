Vlaamse Babette (50) woont en werkt in coronahotspot India: “Elke dag komen er overal honderden mensen samen”

Babette werkt in New Delhi voor de overheidsdienst Flanders Investment and Trade. De coronacijfers stijgen enorm in India: in 24 uur stierven 2.023 mensen en werden 15,5 miljoen besmettingen geregistreerd. Het gezondheidssysteem staat enorm onder druk. "Er zijn te weinig ziekenhuisbedden en er is onvoldoende zuurstof voorhanden. Wie voldoende geld had, was het voorbije jaar zeker van een bed in het ziekenhuis. Dat is nu anders. Wie zwaar ziek is, kan niet verzorgd worden."