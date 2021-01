Vlaamse arts in Londen kreeg als een van de eerste Belgen coronavaccin, maar bleek week later toch besmet: “Toch geloof ik dat vaccin ijzersterk is”

Het was vast schrikken wanneer Jasper Moonen exact een week nadat hij een eerste dosis van het coronavaccin kreeg, ontdekte dat hij toch besmet was met het virus. Begin december kreeg Moonen per toeval een eerste prik omdat er vaccins op overschot waren in het Saint George’s Hospital waar hij werkt. Hij kreeg de vraag of hij wou ingeënt worden en twijfelde niet. Amper een week later had hij het dan toch vlaggen. Moonen ging twee weken in quarantaine, maar was er gelukkig niet te erg aan toe. Vandaag is hij weer aan de slag op intensieve zorgen en probeert hij er vooral het voordeel van in te zien. “Ondanks die tegenslag voel ik me nu wel een pak veiliger. Ik heb een eerste dosis gekregen én heb corona gehad. Volgens mij ben ik op dit moment immuun voor het virus.”