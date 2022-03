Vlaamse acteur (52) die jacht maakte op jongetjes nog deze maand voor correctionele rechtbank wegens verkrachting minderjarigen

De Vlaamse acteur Jan V.H. (52), die meedeed in tal van jeugdprogramma’s en kinderseries en vorige zomer ontmaskerd werd als pedofiel, moet zich deze maand nog verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het parket wil hem vervolgen voor verkrachting van minderjarigen, aanranding, bezit en verspreiding van kinderporno en belaging.

“Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad. Een stuk of vijf, zes, denk ik. Dat was fijn.” Afgelopen zomer kwam Jan V.H. (52) in opspraak na een onthullende undercoverreportage van de Nederlandse onderzoeksjournalist Sven van der Meulen, in samenwerking met deze redactie. De acteur, die meespeelde in kinderreeksen zoals ‘Big & Betsy' en 'Mega Mindy’, maar ook te zien was in tv-series als ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Aspe’ en ‘Flikken’, gaf er onomwonden toe seks gehad te hebben met minderjarige jongens. Toen de onderzoeksjournalist hem uitnodigde een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer, ging hij daarop in. Het jongetje zelf was er uiteraard niet, maar de acteur had wel de intentie zich te vergrijpen aan de jongen.

De acteur had het achteraf over “grootspraak”, maar de politie vond wél bezwarend materiaal bij hem thuis tijdens een huiszoeking. Eind juli werd de man opgepakt en tijdens het gerechtelijk onderzoek bleek al dat hij “ongeoorloofde contacten” had met minderjarigen. In september werd de acteur dan ook officieel in verdenking gesteld wegens verkrachting.

Slachtoffers geïdentificeerd

Nu blijkt dat de raadkamer voldoende feiten bewezen acht om Jan V.H. ook daadwerkelijk voor de rechter te brengen. Dat is bevestigd aan Faroek Özgünes, misdaadjournalist bij VTM NIEUWS. De acteur zal zich nog deze maand voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor verkrachting van minderjarigen tussen 14 en 16 jaar of ouder dan 16, aanranding, bezit en verspreiding van kinderporno en belaging. Enkele van zijn slachtoffers zouden geïdentificeerd zijn. Het is niet meteen duidelijk of de jongens zichzelf hebben gemeld of geïdentificeerd zijn na het uitlezen van zijn computer en gsm.

Het proces van Jan V.H. zal nog deze maand van start gaan. Dat is opvallend snel en komt omdat hij vrij is onder voorwaarden en een enkelband draagt. Bij beklaagden die in voorarrest zitten of een enkelband dragen, draait de gerechtelijke molen doorgaans wat sneller.

Bekijk hier de volledige undercoverreportage van Sven van der Meulen: