Vlaams 'wonderkind' Laurent (12) gaat doctoreren in München

TV RECENSIE. ‘Laurent, het wonderkind’: “Enige 12-jarige die de wereld wil en zál herschep­pen in een aflevering van ‘Benidorm Bastards’”

Sinds deze week mag Laurent Simons zich officieel ‘Master of Science’ noemen. Het Belgisch-Nederlandse wonderkind, dat op z’n achtste al afstudeerde van de middelbare school, behaalde op twaalfjarige leeftijd zomaar even z’n masterdiploma in de kwantumfysica. Naar aanleiding daarvan lost Streamz in samenwerking met Videoland een docufilm over de jonge Einstein en z’n droom om via artificiële organen onsterfelijkheid af te dwingen. Een docu die het geloof in de jeugd van tegenwoordig exponentieel doet toenemen? Of één die u niet bepaald slimmer maakt over de minder romantische kanten van hoogbegaafdheid? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

26 september