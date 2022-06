Vlaams Vredesinstituut: “Niemand weet hoeveel wapens er in omloop zijn in ons land”

In beslag genomen vuurwapens worden niet altijd geregistreerd in het Centraal Wapenregister, waardoor er geen duidelijk beeld is van hoeveel er in omloop zijn. (Drugs)criminelen hebben bovendien steeds vaker vuurwapens en deinzen er niet voor terug die te gebruiken. Dat terwijl niet-dodelijk vuurwapengeweld te weinig gerapporteerd blijft. Directeur Nils Duquet roept in HLN LIVE onder andere op om delicten beter te registreren en het Centraal Wapenregister te moderniseren.

Volgens het Centraal Wapenregister zijn er zo’n 800.000 legale wapens geregistreerd. Jaarlijks komen er duizenden in beslag genomen wapens bij, aldus Duquet. In het illegale circuit zouden nog eens tienduizenden vuurwapens circuleren, maar niemand kan zeggen hoeveel exact.

Meer wapens onder criminelen

Het Vlaams Vredesinstituut maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van vuurwapens en het risico op een wapenwedloop onder criminelen. Meer criminelen hebben toegang tot wapens, vertelt Duquet in HLN LIVE. Ze gebruiken die dan ook vaker, waardoor andere criminelen uit een onveiligheidsgevoel óók naar wapens grijpen.

Met een vicieuze cirkel tot gevolg en gevolgen voor de brede samenleving. “Als we willen vermijden dat crimineel vuurwapengeweld, zoals in Nederland, ook advocaten en journalisten begint te treffen, dan moeten we er nu wel dringend een prioriteit van maken”, aldus Duquet.

“We vrezen ook voor toekomstige evoluties op het vlak van 3D-printen, online wapenverkoop en een dreigende toestroom van wapens uit Oekraïne”, schrijft onderzoeker Dennis Vanden Auweele in een persbericht van het Vlaams Vredesinstituut.

Niet-dodelijk vuurwapengeweld onderbelicht

In 2006 werd na de dodelijke aanslag van Hans Van Themsche een nieuwe wapenwet ingevoerd. Het aantal vuurwapendoden daalde sindsdien fors. Voor 2006 ging het volgens Duquet om 45 tot 60 vuurwapenmoorden per jaar, in 2019 ging het om 21. “Een duidelijke daling na de nieuwe wapenwet”, zegt de directeur bij HLN LIVE. Niet-dodelijk geweld blijft echter onder de radar.

Om meer klaarheid te scheppen combineerde het Vlaams Vredesinstituut statistieken, ballistisch onderzoek, media-analyses en interviews. Daaruit blijkt dat dreigen met vuurwapens driekwart van het totale aantal incidenten uitmaakt. Dat gaat niet alleen om criminelen, maar ook huiselijke disputen of burenruzies.

Dodelijk geweld in de criminele context daalt gevoelig, maar stagneert in de huiselijke context. Bij dat laatste valt een derde van de dodelijke slachtoffers van vuurwapengeweld. Van vuurwapendoden in huiselijke kring bestaat de meerderheid uit vrouwen.

Investeren in handhaving van wapenwet

Er is dus werk aan de winkel. “Het fenomeen van vuurwapengeweld is complex en de aanpak ervan vraagt een investering”, aldus Duquet. Het Vredesinstituut vraagt meer operationele capaciteit om wetgeving te handhaven en criminele feiten met vuurwapens op te sporen. Vuurwapendelicten moeten beter worden geregistreerd en het Centraal Wapenregister is aan een modernisering toe. Het instituut wil ook een aangifteplicht voor alarmwapens en dat er een strategie wordt ontwikkeld rond 3D-geprinte vuurwapens.

Het Vlaams Vredesinstituut is een instelling van het Vlaams Parlement en werd in 2004 opgericht. Het werkt onafhankelijk, maar krijgt een toelage van het parlement. Het doet onderzoek naar vraagstukken rond vrede in Vlaanderen en wereldwijd, maar doet ook aanbevelingen aan beleidsmakers en het middenveld.

Lees ook:

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Getty Images