Vlaams Verkeerscentrum meet "pittige ochtendspits” door dichte mist en driedaagse treinstaking

Boeren en milieuorga­ni­sa­ties trekken aan de alarmbel: “Bouwshift is onbetaal­baar en onhaalbaar”

In een open brief trekken Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Netwerk Architecten Vlaanderen en Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning gezamenlijk aan de alarmbel. Woensdag stemt het Vlaams Parlement over de decreten dat de bouwshift moeten regelen, maar volgens de organisaties is de Vlaamse regering niet klaar om de bouwshift zoals die nu voorligt te realiseren.

28 november