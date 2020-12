Vlaams verbod onverdoofd slachten niet in strijd met Europees recht, minister Weyts reageert verheugd: “Vlaanderen schrijft geschiedenis”

Het sinds 2019 in Vlaanderen geldend verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een langverwacht arrest . Het decreet zorgt volgens het Hof voor een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie voor joden en moslims. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert bijzonder tevreden op het arrest. “Nu staat in heel Europa de deur open voor een verbod op onverdoofd slachten.”

Het arrest verrast, want in september adviseerde de advocaat-generaal van het Hof nog om het decreet strijdig met het Unierecht te verklaren. De rechters in Luxemburg moesten zich over de kwestie buigen na een prejudiciële vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof. Verschillende joodse en moslimverenigingen waren tegen het decreet naar dat Hof getrokken.

Volgens het Europees Hof is er geen enkele Europese regel van kracht die zich verzet tegen een regeling waarbij voor rituele slachtingen een verdovingsmethode wordt opgelegd die omkeerbaar is en niet tot de dood van het dier hoeft te leiden. Bovendien beschikt elke lidstaat - of regio - over een ruime beoordelingsmarge om een evenwicht te zoeken tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid.

"Vlaanderen schrijft geschiedenis”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is bijzonder opgetogen met het feit dat het verbod standhoudt. “We schrijven vandaag geschiedenis. Het Hof bevestigt dat Vlaanderen de godsdienstvrijheid niet schendt door verdoofde slacht te verplichten. Dat betekent dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten”, zegt Weyts.

Volgens Weyts is Vlaanderen een voortrekker geweest om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. “We mogen hier als Vlamingen heel erg fier op zijn.”

Weyts hoopt dat het Grondwettelijk Hof “op basis van deze historische uitspraak” nu snel tot een arrest kan komen. “We reiken nu alvast de hand naar de geloofsgemeenschappen die het verbod aangevochten hebben. Laat ons nu de bladzijde omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn.”

Gaia reageert opgelucht dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten standgehouden heeft voor het Europees Hof van Justitie. “Vandaag is een grote dag voor Gaia maar vooral voor honderdduizenden dieren, die met dit arrest de helse pijnen van het onverdoofd slachten voor religieuze gebruiken bespaard zullen blijven”, zegt de dierenrechtenorganisatie in een reactie.

“Voor mezelf is dit na meer dan 25 jaar niet aflatend strijden voor een verbod op onverdoofd slachten een van de allermooiste dagen van mijn leven” zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. “Wij hebben ons altijd sterk gemaakt dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten, evenals het Waalse verbod overigens, noodzakelijk is om onnodig en vermijdbaar extreem dierenleed niet langer toe te laten. Met andere woorden: het verbod zorgt ervoor dat we in een maatschappij leven die de vrijheid van religie niet verwart met de vrijheid om dieren te pijnigen. Lidstaten mogen in het belang van het dierenwelzijn beslissen om geen uitzonderingsregime voor religie toe te laten. Het Hof van Justitie bevestigt dat in alle duidelijkheid.”