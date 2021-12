Vlaams-progressieve partij wil in 2024 deelnemen aan verkiezingen

Vista is ontstaan uit de Vlaams-progressieve beweging Vlinks. De twee staan los van elkaar, maar alle Vlinks-kernleden steunen het idee om een politieke partij te beginnen, zegt Vista-voorzitter Garcia.

"We hebben een tiental kernleden en een netwerk van zo'n vijfhonderd medestanders", aldus Garcia. "Gelukkig hebben we nog twee jaar, want we willen in 2024 in alle Vlaamse provincies en in Brussel met eigen lijsten uitpakken. Ik kan geen namen noemen, maar er lopen gesprekken met verkozen politici. Voor de gemeenteraadsverkiezingen willen we samenwerken met lokale lijsten."

Volgens ondervoorzitter Wostyn wordt 2024 "een cruciaal jaar". "Vooral de inzet van de Vlaamse verkiezingen valt niet te overschatten. We willen beletten dat de N-VA en het Vlaams Belang een meerderheid behalen, want in zo'n rechts, conservatief Vlaanderen willen we niet leven. We zijn ervan overtuigd dat heel veel zelfbewuste Vlamingen progressief zijn, maar dat in het huidige partijlandschap niet hardop durven te zeggen".

Hoe groot is de kans dat Vista de kiesdrempel van 5 procent haalt? Wostyn: "Misschien raken we niet in alle provincies over de kiesdrempel, maar als we 100.000 Vlamingen voor ons project warm kunnen maken, heeft Vista haar bestaansrecht bewezen.”