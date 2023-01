Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi dient opnieuw ziektebriefje in, maar begint wel met “nieuwe studie”

Sihame El Kaouakibi vindt dat haar zaak afstraalt op mensen van kleur: “Symbool­dos­sier dat stereoty­pen wil bevestigen”

De fraudezaak rond Sihame El Kaouakibi straalt ook negatief af op vrouwen en mensen van kleur, en in het bijzonder op mensen uit de Marokkaanse gemeenschap. Dat zegt El Kaouakibi zelf in een Instagrampost. De laatste tijd is ze zeer actief op het kanaal om vragen van haar volgers te beantwoorden. “Het doet me verdriet hoeveel aandacht en haat deze zaak oproept.”

25 november