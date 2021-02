Vlaams Parlement wil meer kerken tweede leven geven

Onze opinie. Gaan we het echt blauwblauw laten omdat we niet willen ingrijpen in de keuzevrij­heid van de Belg?

9:47 De Belg iets opleggen? Dat ligt gevoelig. Zeker als het over vaccins gaat. En toch mogen we dat taboe niet uit de weg gaan. Want de weigeraars van het coronavaccin vinden we niet op een of ander duister online platform, wars van elke waarheid. Maar nota bene in de woonzorgcentra.