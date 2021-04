Vlaams Parlement wil controlearts sturen naar Sihame El Kaouakibi en vraagt juridisch advies

Het Vlaams Parlement laat onderzoeken of ze kunnen optreden tegen de langdurig zieke Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Dat heeft het Uitgebreid Bureau zonet beslist. El Kaouakibi is al meer dan een half jaar ziek, maar behoudt wel zowat haar volledige loon. Het parlement bekijkt nu of er een mogelijkheid is om een controlearts te sturen en of het op een juridisch sluitende manier sancties kan nemen tegen El Kaouakibi. “Er is namelijk geen werkgever-werknemersrelatie.”