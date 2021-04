Vlaams Parlement wil controlearts sturen naar Sihame El Kaouakibi en vraagt juridisch advies: “Ik wil niet dat ze naar de arbeidsrechtbank kan stappen”

Het Vlaams Parlement laat onderzoeken of het kan optreden tegen Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Die is al meer dan een half jaar ziek, maar ontvangt nog elke maand zowat haar volledige loon. Het parlement bekijkt nu of het een controlearts kan sturen. “Maar daarvoor wil ik eerst een onderbouwd juridisch advies”, aldus Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). “We mogen geen fouten maken, waardoor El Kaouakibi naar de arbeidsrechtbank zou kunnen stappen.”

Het Uitgebreid Bureau - waar onder meer alle fractieleiders in vertegenwoordigd zijn - kwam kort na de middag samen om zich te buigen over het dossier Sihame El Kaouakibi. Daar stonden vooral praktische beslissingen op de planning, maar men besprak ook de juridische stappen die men kan ondernemen tegen El Kaouakibi, die ondanks (langdurige) ziekte een groot deel van haar loon behoudt. Dat heeft ze te danken aan haar parlementair statuut dat er vandaag voor zorgt dat een ziek parlementslid zijn of haar volledige wedde behoudt gedurende de hele ziekteperiode. Een werknemer valt na 30 dagen terug op 60 procent van zijn of haar loon, een arbeider al veel sneller. Vorige week toonden zowat alle fractieleiders zich in ‘Villa Politica’ bereid om dat "te bekijken”.

In een mededeling benadrukt het Bureau dat vandaag ook. Eerst en vooral willen ze een controlearts sturen naar El Kaouakibi, maar daarvoor zal eerst juridisch advies worden ingewonnen. Een parlementslid heeft namelijk geen arbeidscontract: er is geen officiële werkgever-werknemersrelatie, ze hebben een apart statuut. “Daarom wil ik eerst een juridisch onderbouwd advies want we moeten zeker zijn van onze zaak”, aldus Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). “Ik wil niet dat we rap rap gaan werken of fouten maken waardoor El Kaouakibi naar de arbeidsrechtbank zou kunnen stappen.” Indien een controlearts kan vaststellen dat er sprake is van misbruik zullen er “sancties zijn", zo zegt het Bureau nog. “Als er misbruik wordt vastgesteld, zal er iets drastisch gebeuren met het loon dat El Kaouakibi nog ontvangt”, aldus Homans. Volgens haar zou het loon zelfs herleid kunnen worden tot nul. Maar of het zo’n vaart zal en kan lopen, is eigenlijk nog niet duidelijk: dat moet het juridisch advies uitklaren.

Een andere zaak wordt het wanneer je het statuut zelf gaat aanpassen: dan kan je sancties inbouwen. Het Bureau belooft om in de interparlementaire werkgroep, waar het sociaal statuut van de volksvertegenwoordiger aan bod komt, te pleiten voor een modernisering en een vermindering van het parlementair loon in geval van langdurige afwezigheid. De werkgroep, die al in februari werd opgericht, komt in de loop van mei voor de eerste keer samen. “Maar die werkgroep mag geen excuus zijn om het op de lange baan te schuiven”, aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. “We willen het overleg alle kansen geven, maar als we er daar niet uit geraken, dan kan het Vlaams Parlement een voortrekkersrol spelen. Ook dat hebben we afgesproken.”

Zitje

Nog besproken op het Bureau, is het zitje van El Kaouakibi. Nu zij geen deel meer uitmaakt van Open Vld en als onafhankelijke zetelt, mag de partij haar vervangen in de commissies en ‘echte’ Vld’ers afvaardigen. Ze krijgt ook een nieuwe plaats in de koepelzaal. El Kaouakibi komt rechts vanachter in de koepelzaal terecht, in de zijbeuk waar ook Vlaams Belang en N-VA zitten.

