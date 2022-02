Vlaams Parlement vraagt afschaffing CST bij code geel

Wemmel Man wordt onwel op Brusselse ring, neemt afslag en overlijdt wanneer hij uit wagen stapt

Aan het op- en afrittencomplex in Wemmel is donderdagmiddag een man overleden nadat hij onwel was geworden in zijn wagen. Hij slaagde er nog in om de afrit van de Brusselse ring te nemen, maar stierf toen hij uit zijn auto stapte.

14:35