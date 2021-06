Vlaams Parlement veroordeelt Hongaarse antiholebiwet en wil dat Hongarije in gebreke wordt gesteld

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een resolutie goedgekeurd waarin de Hongaarse antiholebiwet wordt veroordeeld. In de resolutie dringt het parlement er bij de Europese Commissie op aan Hongarije in gebreke te stellen voor het niet respecteren van fundamentele Europese waarden. "Hongarije draait de klok terug en moet daar de gevolgen van dragen. De mensenrechten van de LGBTQI+-gemeenschap staan op de helling", stellen de indieners van de resolutie, Staf Aerts (Groen), Piet De Bruyn (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D'Hose (Open Vld) en Annick Lambrecht (Vooruit).

Na de LGBTQI+-vrije zones en het verbod op adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht voert Hongarije nu een wet in die de 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt en die homoseksualiteit en transseksualiteit gelijkstelt met pedofilie. De wet wordt fel bekritiseerd. Zo is er het regenboogprotest in veel voetbalstadions en op andere plekken en bestempelde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de wet als "een schande". "De wet gaat tegen alle fundamentele waarden van de Europese Unie in: menselijke waardigheid, gelijkheid en de fundamentele mensenrechten", zei Von der Leyen.

Ook voor het Vlaams Parlement kan de Hongaarse wet niet door de beugel. "Dit is geen toevallige uitschuiver", zegt Piet De Bruyn (N-VA). Die zei dat hij niet alleen "walgt" van de politiek van Viktor Orban, maar ook van de "lafheid van de UEFA" omdat die besliste dat de Allianz Arena niet in de regenboogkleuren mag verlicht worden.

Volledig scherm Piet De Bruyn, N-VA © BELGA

In een resolutie spreken vijf partijen hun veroordeling uit. Ze roepen de regeringen van het land ook op "hun klauwen te laten zien tegenover een land dat de rechten van LGBTQI+'ers beperkt". "Hongarije ondermijnt de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap. De Vlaamse regering moet zich achter de krachtige veroordelingen scharen en hiertoe elk diplomatiek contact aangrijpen. Wat nu in Hongarije gebeurd, is onaanvaardbaar", klinkt het.

Onthouding Vlaams Belang

Oppositiepartij Vlaams Belang onthield zich als enige partij bij de stemming. De partij noemt de kritiek op de Hongaarse wetgeving wel "terecht". "Ook wij zijn bezorgd over de reikwijdte van het wetsvoorstel en de toepassing ervan. Pedofilie en homoseksualiteit staan los van elkaar en het weren van uitingen van liefde staat haaks op de vrijheid", zegt fractieleider Chris Janssens.

Maar Janssens hekelt in één beweging wel de "selectieve verontwaardiging van het politieke establishment" als het gaat over het aankaarten van holebirechten. "Waar is de verontwaardiging over de criminalisering van homo's in Qatar waar volgend jaar het WK voetbal plaatsvindt? In Qatar staan gevangenisstraffen op homoseksualiteit en kan het volgens de sharia bestraft worden met de dood door steniging. Hongarije wil men sancties opleggen, maar als het over Qatar gaat, kijkt men de andere kant op."

