Vlaams parlement trekt budget voor eigen tv-zender met meer dan de helft op, “ook aandacht voor gastronomie”

Vlaamsparlement.tv bestaat al als apart tv-kanaal en haalt gemiddeld 40.000 tot 90.000 kijkers per dag. Voorlopig gaat het nog louter om uitzendingen van de parlementaire werkzaamheden en debatten, maar de bedoeling is veel meer eigen en bredere tv-programma's te gaan maken. Ook krijgen de verschillende fracties naargelang van hun grootte zendtijd die ze naar eigen goeddunken kunnen invullen.

De nieuwe aanbesteding met een hoger budget komt er nog voor de paasvakantie, weet De Standaard. “Het zou de uitstraling en de dynamiek van het Vlaams Parlement ten goede komen, maar ook de kennis over en het zelfbewustzijn van Vlaanderen vergroten”, schrijft directeur Communicatie in een interne nota. Een eigen omroep in “deze tijden van fake news” is voor hem een baken van “geloofwaardige informatie over het beleid, erfgoed en toekomst van de gemeenschap”.