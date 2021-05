Vlaams parlement strijdt verder tegen geweld tegen LGBTQ+-gemeenschap

De resolutie werd enkele weken geleden ingediend. De dood van David P., de 42-jarige homoseksuele man die dodelijk werd toegetakeld in een park in Beveren, was daarvoor een aanleiding. Maar er was ook onderzoek, waaruit bleek dat er heel wat homonegativiteit leeft bij jongeren, dat alarmsignalen deed afgaan.

“LGBTQI+-rechten zijn als gelijke rechten in de wet vervat. Maar dat ze op papier verworven zijn, betekent vandaag helaas nog steeds niet dat je overal in Vlaanderen in alle vrijheid jezelf kan zijn. Zolang dat niet het geval is, is er werk aan de winkel”, zegt Freya Perdaens (N-VA), de hoofdindienster van de resolutie.

De tekst wordt gesteund over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Hij bevat een brede set maatregelen. “In de eerste plaats wordt ingezet op onderzoek en het in kaart brengen van het aantal meldingen om te kijken of zaken de goede kant uit gaan”, legt Perdaens uit. Daarnaast wordt ingezet op gerichte sensibilisering en is er aandacht voor de ondersteuning van de slachtoffers, zodat ze zoveel mogelijk kans hebben in alle veiligheid geholpen te worden en ook richting daders kordaat opgetreden kan worden.

De resolutie bevat ook een luik over het federale niveau. Vlaanderen is immers enkel bevoegd voor de begeleiding van slachtoffers en sensibilisering. “Daarom is het ook van belang dat het onderwerp in het federale parlement verder besproken wordt. Zij kunnen sancties aanscherpen of ervoor zorgen dat sancties effectiever uitgevoerd worden. We mogen dergelijk geweld simpelweg niet tolereren”, besluit Perdaens.