Vlaams Parlement start onderzoekscommissie naar wantoestanden in kinderopvang

Jobat Een hoog loon voor hard werk: dit zijn de best betaalde arbeiders

Is een hele dag stilzitten niets voor jou? Beproef dan je geluk als arbeider. Voor wie graag fysiek in de weer is, heeft een arbeidersjob tal van troeven. De vrees dat je met een arbeidersstatuut minder goed verdient, is in veel gevallen ook ongegrond. Jobat.be belicht enkele van de best betaalde arbeidersbanen.

7 maart