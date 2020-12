Vlaams Parlement schrapt verbod op plaatsing budgetmeters

ONZE OPINIE. De koffieta­fel verdient ook een lobby

9:06 Ik kan de knuffel nog altijd voelen. Ook al dateert hij van meer dan tien jaar geleden. Bij de begrafenis van mijn vader sloeg bij het groeten één van mijn oude schoolvrienden zijn armen om me heen. Geen 'klasgenootje' meer ondertussen, maar een boom van een kerel. We hadden elkaar al minstens een jaar niet meer gezien, en er waren vrienden met wie ik ondertussen closer was. Ik herinner me niet of hij iets zei, maar net het feit dat zo'n schoolvriend er ook na al die jaren nog steeds was, maakte van die ene knuffel het moment waarop alle verdriet van die dag een plek kreeg.