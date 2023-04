Vlaams Parlement schrapt omstreden regeling die overschrijding pensioenplafond mogelijk maakt

Hoe krabbel je recht als je partner zelfmoord pleegt? TikTokster Buket (27) doet haar verhaal: “Elk geluid van een ambulance triggerde me”

“‘Had je echt niks zien aankomen?’ vragen mensen. Degoutant.” Studente en TikTokster Buket Sözen (27) vertelt over het verlies van haar vriend die uit het leven stapte en hoe ze met dat rouwproces omging. Ze vindt het belangrijk om haar rouwproces te delen en wil mensen in een gelijkaardige situatie ondersteunen: “Alleen is de pijn ondraaglijk. En daar worstelde ik hard mee. Ik had iemand nodig die écht kon zeggen: ‘Het komt goed.’”