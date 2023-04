Vlaams Parlement schaft gunstige pensioenregeling af, PVDA wil alle extra’s die zijn uitbetaald terugvorderen: “Wat we zelf graaien, graaien we beter?”

Na de Kamer is nu ook het Vlaams Parlement in de ban van een pensioenschandaal. Eerst waren er in de Kamer de berichten over de pensioenextra’s van de voormalige Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) en van een aantal hoge ambtenaren van de Kamer. Gisteren raakte bekend dat sinds 2014 álle Kamerleden het wettelijk toegestane maximumpensioen - eind jaren 70 vastgelegd in de wet- Wijninckx - kunnen overschrijden met een bonus van 20 procent.

Volgens PVDA bestaat er al langer een gelijkaardige constructie in het Vlaams Parlement, maar het Uitgebreid Bureau heeft vandaag beslist om die omstreden pensioenregeling met onmiddellijke ingang te schrappen. Deze namiddag nog zal de plenaire vergadering daarover stemmen. “Het huidige Bureau wil geen enkele afwijking voor volksvertegenwoordigers op de wet-Wijninckx”, zegt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). “Deze regeling werd destijds door het Vlaams Parlement overgenomen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers”, stelt Homans.

Vlaams parlementsleden konden de wet-Wijninckx omzeilen en bovenop het wettelijke maximumpensioen van 7.813 euro bruto nog een bonus van 1.500 euro krijgen. Oppositiepartij PVDA bracht eerder vandaag aan het licht dat die regeling in het Vlaams Parlement al geldt sinds 2004. Volgens PVDA-fractieleider Jos D’Haese werd de regeling ingevoerd via het reglement van de vzw ‘Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers’ en trad ze in werking op 1 januari 2005.

D’Haese reageert tevreden op de schrapping van de regeling. “Na de loonsverlaging van 5 procent in Vlaams Parlement haalt PVDA opnieuw een overwinning binnen: het Vlaams parlement schaft het graaipensioen af. Wij dienen een resolutie in om nu ook de uitbetaalde extra’s terug te vorderen”, stelt D’Haese op Twitter.

Er zouden naar verluidt vijftien (gewezen) parlementsleden zijn die in meerdere of mindere mate boven het plafond uitkomen. Het gaat dan om parlementsleden die nog vallen onder het oude systeem dat recht gaf op een volledig pensioen na 20 jaar zetelen. Maar dat systeem is sinds 2014 hervormd en de voorbije jaren is er niemand die nog aan dat plafond komt.

