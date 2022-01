Vlaams Parlement keurt verlenging CST goed

“Behandeld als een crimineel”: Marokkaan­se studente die familie wil bezoeken belandt elf dagen in gesloten centrum van Steenokker­zeel

Een Marokkaanse studente die familie wilde komen bezoeken, heeft na haar landing in Charleroi elf dagen in een gesloten centrum moeten doorbrengen. Volgens de douane had Ouiam Ziti te weinig geld op zak en was haar toeristenvisum niet in orde. Niets van aan, oordeelt zij zelf. “Ik wilde Nieuwjaar vieren met mijn familie, maar ik werd behandeld als een crimineel. Hier ga ik een trauma aan overhouden”, klinkt het.

17:52