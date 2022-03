Vlaams Parlement keurt samenstelling en naam onderzoekscommissie kinderopvang goed

Uitbaat­ster ’t Sloeber­huis­je doet voor het eerst haar verhaal: “Plots stopte dat kindje met ademen, zegt papa. Ik hoop dat hij de waarheid spreekt”

Haar vader zit al een maand in de gevangenis van Gent. Het gerecht denkt dat hij een baby’tje van zes maanden in haar crèche - ’t Sloeberhuisje in Mariakerke - zo hard door elkaar schudde dat het meisje twee dagen later stierf. Zelf wordt de uitbaatster nalatigheid met de dood tot gevolg verweten. “Dat meisje had gewoon nooit mogen sterven”, zegt ze.

21 maart