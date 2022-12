Vlaams Parlement keurt begroting 2023 goed

De Croo onder vuur door Whats­app-berichtjes. Maar loog hij of niet? Waar de hele rel rond draait en welke gevolgen dat kan hebben

Gaf het kabinet van de premier nu wel of niet groen licht voor de begroting die Eva De Bleeker haar politieke kop kostte? En heeft De Croo dan gelogen? De premier zelf is formeel: “dit is uit de context getrokken”. Donderdag moet hij opdraven in het parlement. De oppositie slijpt alvast de messen. Maar riskeert hij er ook een in de rug te krijgen vanuit zijn coalitiepartners? Dit is hoe de Wetstraat in rep en roer is gezet en welke impact dat heeft op De Croo.

13 december