Vlaams parlement keurt begroting 2022 goed

Wouter Beke: “Ook volgende regering zal wachtlijs­ten voor personen met handicap niet kunnen wegwerken”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei bij de begrotingsbespreking in het Vlaams Parlement dat 1,6 miljard euro voor personen met een handicap erbij, niet realistisch is. Ook niet voor een volgende regering. 1,6 miljard euro is namelijk het bedrag dat nodig zou zijn om de wachtlijsten in de sector weg te werken.

22 december